Mercato settimanale destinazione Palacoccia. La conferma circa lo spostamento è stata resa nota dall'amministrazione con una determinazione del 21 febbraio, con il mercato che guadagnerà la nuova collocazione a fare data da martedì 7 marzo. Una narrazione cauta su questa decisione, la linea adottata dall'ente, al netto dello scarso entusiasmo manifestato per la nuova progettualità. In primis, da gran parte dei commercianti che davanti a questa ipotesi appena paventata hanno mosso una netta levata di scudi.

La vera preoccupazione è che il cambio di location possa essere il colpo di grazia per un mercato che già soffre un calo cospicuo di vendite. Oltretutto, a destare dubbi è la posizione non proprio centrale della nuova destinazione; se infatti l'area da un lato sarebbe adeguatamente spaziosa e organizzata, dall'altro non risulta ben collegata con mezzi pubblici. Proprio in una seduta consiliare, cogliendo questo possibile disagio, era stata la consigliera Emanuela Cerelli a suggerire di implementare le corse delle navette per supportare gli utenti.

Certo è che l'attuale collocazione lungo Passeggiata San Giuseppe costituisce da tempo un problema per la viabilità cittadina e per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Era dunque necessario individuare una nuova sistemazione e negli anni si sono rincorsi i progetti: dal mercato a due velocità al ritorno dei banchi in centro. Quest'ultimo, sperimentato per qualche mese in pieno periodo pandemico, non ha soddisfatto le aspettative.

Primo disagio manifesto, i mezzi pesanti degli ambulanti non adatti a transitare e sostare in un centro come quello verolano. Il sindaco Simone Cretaro ha chiarito a più riprese che una nuova soluzione andava adottata e l'area antistante il Palacoccia è stato individuata come l'alternativa migliore per ricreare un'area mercatale raggruppata e funzionale, a fronte della disomogeneità della disposizione attuale dei banchi. La proposta ha ottenuto il parere unanime in sede di conferenza dei capigruppo. Con una nuova planimetria e l'assegnazione dei posteggi in base alla graduatoria vigente, è tutto pronto per la sperimentazione del nuovo mercato.