Cade da un carro di carnevale e muore. Una festa che si è trasformata in tragedia ieri sera a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione un ragazzo di diciassette anni sarebbe caduto da un carro allegorico e trovato poi in una pozza di sangue, lungo la provinciale 183, in località Santa Rosa. Sulla strada stava transitando la sfilata del martedì grasso. Indagini in corso da parte dei carabinieri.