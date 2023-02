Armato di un collo di una bottiglia di vetro, si sarebbe avvicinato a una donna e con fare minaccioso l'ha rapinata. Nei guai è finito un trentaduenne di Supino.

L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 7 luglio. I fatti contestati risalgono ad agosto del 2021 nel capoluogo ciociaro. L'uomo, difeso dall'avvocato Mario Cellitti, è accusato di rapina.

La ricostruzione

Stando alle accuse il trentaduenne avrebbe avvicinato la donna, e con in pugno una bottiglia, l'ha minacciata e le ha strappato di dosso la borsa con all'interno qualche decina di euro e i documenti personali. Pertanto è scattata la denuncia nei confronti del trentaduenne del paese lepino. Nei giorni scorsi all'uomo è stato notificato l'avviso dell'udienza dell'udienza preliminare che è stata fissata per il prossimo 7 luglio nel tribunale di Frosinone. Il trentaduenne, come detto, si è rivolto all'avvocato Mario Cellitti per la sua difesa.