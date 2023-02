Senz'acqua quasi per tutta la giornata di domani, con autobotti per la cittadinanza di Cassino ma anche diverse scuole chiuse. Acea Ato 5 informa che, per consentire importanti lavori di manutenzione sulla rete idrica, per domani nel comune di Cassino è prevista una sospensione idrica dalle ore 8 alle ore 19. Acea Ato 5 metterà in opera due importanti interventi, uno in via Arigni e uno in via Abate Aligerno, mirati alla sostituzione di saracinesche ed altre apparecchiature idrauliche. Intanto il sindaco di Cassino, per motivi igienico-sanitari, ha deciso di emettere apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche nei plessi scolastici interessati dalla interruzione dei servizi all'Infanzia Arigni; alle Scuole Infanzia e Primaria Pio Di Meo; Scuola Sec. IG Diamare; Asilo Nido Maria Maddalena Rossi, Asilo Nido e Infanzia Stimmatine; Succursale Scuola Sec. IG Di Biasio presso Stimmatine; Liceo Classico; Liceo Artistico; Istituto Paritario San Benedetto; Scuola Primaria San Silvestro; Scuola Secondaria IG Conte; Scuola Infanzia Zamosch; Asilo Nido Botticelli; Scuole Infanzia Arno e Donizetti.

Per poter consentire ai tecnici di operare in sicurezza, è stata chiesta la sospensione della fornitura elettrica in zona. Per garantire un servizio alternativo, la Società ha previsto lo stazionamento di due autobotti: una di fronte al Municipio in Piazza Alcide de Gasperi e una presso via Santa Libera. Acea Ato 5 ricorda che i disagi arrecati alla cittadinanza sono stati determinati da interventi volti ad ammodernare e migliorare l'efficienza della rete idrica locale. Sono stati sostituiti interi tratti di condotte fatiscenti con un alto livello di dispersione idrica e sono state installate apparecchiature all'avanguardia per il monitoraggio e il controllo continuo della portata e della pressione della rete, consentendo di ottenere un risparmio idrico pari a circa 25 litri al secondo, l'equivalente del quantitativo di acqua necessario a riempire, in un anno, circa 315 piscine olimpioniche.

Tutti gli interventi realizzati, come quelli in corso di realizzazione, hanno una valenza strategica per garantire livelli di servizio sempre migliori e ridurre le dispersioni idriche, con l'obiettivo di rendere sempre più sostenibile il servizio idrico integrato e garantire la continuità della erogazione anche nei periodi di maggior consumo.