Patrocinato dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Frosinone, "Alla ricerca dei Tesori Ciociari" è un format studiato per dotare gli Istituti scolastici di un progetto pronto, immediato, sicuro ed economico, considerato come una gita scolastica virtuale alla scoperta della provincia ciociara. Ma può essere anche collezionato da chi semplicemente ama la storia del territorio. L'album e le figurine verranno distribuite in via ESCLUSIVA attraverso i quotidiani CIOCIARIA OGGI e CASSINO OGGI e saranno date in OMAGGIO insieme ai quotidiani in 18 distinte COLLEZIONI (3 volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato) a cominciare da martedì 28 febbraio per finire sabato 8 aprile.

Non sono previsti doppioni e le figurine seguiranno il filo narrativo dell'album, in modo da favorire il percorso didattico in funzione dell'itinerario e delle storie studiate dagli autori.

Ogni pacchetto di figurine in abbinata ai quotidiani conterrà 16 figurine numerate cronologicamente.

Nella PRIMA COLLEZIONE di martedì 28 febbraio verrà distribuito l'ALBUM insieme al primo pacchetto di figurine dalla numero 1 alla 16, nelle successive i pacchetti nella numerazione progressiva.

Tutto questo in OMAGGIO con l'acquisto dei quotidiani. Nei pacchetti di figurine, oltre alle 16 figurine da attaccare sull'Album, ci sarà anche una FIGURINA FORZIERE (raffigurante un personaggio storico o famoso della provincia) che invece si dovrà attaccare sul tagliando che si troverà sui quotidiani nelle giornate di mercoledì, venerdì e domenica, giorni in cui verranno riservate alcune pagine per le scuole partecipanti.

Con la raccolta delle 18 figurine forziere attaccate sui tagliandi trovati nei quotidiani Ciociaria Oggi e Cassino Oggi si potrà concorrere all'estrazione per vincere un viaggio a Disneyland Paris per tre persone (3 giorni e due notti).

Per informazioni, potete scrivere all'indirizzo e-mail

albumtesoriciociari@editorialeoogi.info