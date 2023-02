Domenica le primarie per l'elezione del segretario nazionale del Partito Democratico. Ma c'è un altro appuntamento destinato ad incidere molto: il congresso regionale Dem. Si terrà nei prossimi mesi: finirà il mandato da segretario di Bruno Astorre. Tra le possibili ipotesi in campo c'è quella di Francesco De Angelis, leader di Pensare Democratico. Molto dipenderà dalle dinamiche laziali ma pure provinciali. Pensare Democratico sostiene Stefano Bonaccini. Sulla stessa posizione Base Riformista di Antonio Pompeo. In questo momento i rapporti tra le due correnti sono conflittuali e tesi. Quanto successo ha lasciato il segno, sia con riferimento alla frattura delle provinciali, sia relativamente alle polemiche del dopo voto alle regionali. Eppure, nonostante la situazione, sono in corso dei tentativi di mediazione. Ovviamente lontano dai riflettori.

In ogni caso la lista per le primarie riguarderà sia la provincia di Frosinone che quella di Latina. In totale 8 candidati: 4 e 4. Il che vuol dire che le correnti Pensare Democratico e Base Riformista potrebbero indicare due persone a testa. Resta da capire se ci saranno i big, cioè Francesco De Angelis e Antonio Pompeo. Le prossime ore saranno decisive. Non farà parte della lista il segretario provinciale Luca Fantini. Con Elly Schlein nel Pd provinciale sono schierati, tra gli altri, Martina Innocenzi e Massimiliano Iula, responsabile provinciale dei Giovani Democratici.