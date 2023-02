Nuovo blitz, nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Vicero, periferia di Alatri, presso l'abitazione dei sospettati dell'assassinio di Thomas. È il " bis" dell'operazione di lunedì scorso. Carabinieri alla ricerca di quegli elementi e di prove per individuare i responsabili della sparatoria del 30 gennaio scorso, costata la vita al diciannovenne.

Intanto, su Facebook e Instagram girano numerosi post, video e dirette in cui si accusano in maniera velata o precisa alcune persone, indicate come gli autori dell'agguato di via Liberio.