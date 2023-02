La grande attesa non ha deluso le aspettative. Il nuovo Carnevale di Bailardo, così come annunciato durante la sua preparazione dall'assessorato alla Cultura del Comune di Cassino, ha riempito la città di colori, attrazioni circensi e musica. Bambini in visibilio ma anche famiglie stupite: non è stata certamente "solo" la festa dei bambini. Come immortalato negli scatti di Gabriele Salvatore, la città si è trasformata in un teatro a cielo aperto, in un flusso continuo di arte e divertimento che ha coinvolto tutte le zone del centro. Equilibristi, mjorette, artisti circensi, sbandieratori, la banda di pulcinella, mascotte dell'associazione, ballerini e tante maschere: una magia senza paragoni. E a raccontarlo sono stati i numeri: presenze da record.

Come era stato annunciato durante la conferenza stampa di presentazione, è stato un Carnevale su misura per la città, con un taglio davvero originale, "vestito" su Cassino; organizzato, infatti, insieme agli attori del territorio, a partire dalla Magic Dream Aps che si è occupata dell'animazione, con sponsor come la BpC e la Saf. Oltre al sostegno della Camera di Commercio. Una festa che ha saputo unire tradizione e innovazione, con la riscoperta e la valorizzazione della figura di Bailardo, la maschera storica di Cassino. Una figura tratteggiata - grazie anche all'interesse dello storico Pistilli nel 1998, basandosi su Pietro Bailardo - Pierre Terrail, signore di Bayard - vissuto tra 1473 ed il 1524. E che ha riunito tutta la comunità di Cassino. La sfilata delle maschere è partita dal parco Baden Powell, poi tutti in piazza Diamare per una straordinaria festa, ma non prima di aver "abitato" il corso e altri angoli della città con spettacoli itineranti.