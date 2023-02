Una suggestiva performance teatrale tratta da "Cyrano de Bergerac" e da "La Locandiera" per presentare alla città la nuova area riqualificata sotto piazza Innocenzo III.

Dopo anni di degrado, l'amministrazione del sindaco Daniele Natalia ha recuperato un luogo che oggi si propone come uno dei "salotti" della città dei papi. Così lo ha definito il primo cittadino domenica nella cerimonia d'inaugurazione: «Con l'assessore Vittorio D'Ercole e tutta l'amministrazione, confrontandoci con il progettista, l'architetto Alberto Coletti Conti - ha detto Natalia - abbiamo immaginato l'area sottostante piazza Innocenzo III come un "salotto" della nostra città, a due passi da due dei suoi monumenti principali, Palazzo Bonifacio VIII e la Cattedrale di Santa Maria, a complemento di quella che Gregorovius aveva definito come la "terrazza più bella d'Europa".

A quest'opera, che è uno spazio polifunzionale dotato di panchine, un bagno pubblico, spazi verdi, compreso un meraviglioso ulivo donato da un generoso cittadino, si aggiunge il "racconto" del mosaico ritrovato durante i lavori di scavo, opera romana del II-I secolo a.C., che è stato riprodotto da foto originali di modo che tutti possano ammirarne i dettagli e conoscere quali tesori anche questa piazza custodisca. Come tutti i lavori, anche questo, purtroppo, è stato oggetto di lungaggini burocratiche, ma abbiamo avuto la fortuna di poterlo vedere completato».

«La riqualificazione di questo spazio - ha aggiunto il sindaco - si aggiunge a interventi come il "Giubileo della luce" con cui abbiamo efficientato e rinnovato l'illuminazione di piazza Innocenzo III e della Cattedrale, e il consolidamento del muro di Via San Michele, lavoro questo che ci ha consentito di risolvere un problema pluridecennale e riqualificare l'area sovrastante».