Un uomo è stato sequestrato e tenuto in ostaggio in un casolare in costruzione dopo essere stato adescato in chat da alcuni ragazzi. È accaduto a Treviso. Tre giovani, tra i quali un minorenne, hanno attirato l'uomo, di 50 anni, con l'inganno nel posto scelto per mettere in atto la rapina, per poi immobilizzarlo, picchiarlo e rubargli carte di credito, banconote e chiavi dell'auto. Un sospetto e insolito movimento nei dintorni del casolare ha messo in allarme i carabinieri, che sono intervenuti mettendo in salvo il cinquantenne e traendo in arresto i tre in flagranza di reato.