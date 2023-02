Garantire un'area gioco adeguata e funzionale. Permettere ai bambini di poter avere a disposizione una zona dove giocare in totale sicurezza e senza problemi. È il progetto che si sta realizzando in questi giorni nella zona di Stazzoni a Pontecorvo. Un lavoro voluto dall'amministrazione cittadina e che consentirà di creare una nuova area gioco in un posto che era, in precedenza, totalmente abbandonato.

Sul progetto, che è attualmente in fase di realizzazione, è intervenuto il sindaco Anselmo Rotondo che ha affermato: «Un altro impegno che l'amministrazione comunale sta mantenendo con i cittadini: nella zona Stazzoni, dove c'era incuria e abbandono, verrà realizzato un parco giochi. Ringrazio l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Narducci, il delegato ai servizi sociali Massimiliano Folcarelli, per aver fornito idee in merito, e tutti i membri dell'amministrazione comunale, per che gli obiettivi si raggiungono con il gioco di squadra. I solisti hanno luce che brilla per qualche ora».

Quella dei parchi giochi è una tematica su cui l'amministrazione sta lavorando molto nel corso degli ultimi mesi.

Tra le diverse linee d'azione su cui si sta muovendo l'amministrazione comunale c'è anche quella dell'inclusività. Proprio per questo l'assessore e vicesindaco Annagrazia Longo è riuscita a ottenere un importante finanziamento che consentirà di sviluppare e incrementare la zona giochi che si trova nell'area di piazza Giovanni Paolo II nel cuore del rione Pastine. Proprio lì sarà creato un ampio spazio dedicato ai bambini che presentano delle disabilità.

L'annuncio di questo contributo e dell'imminente avvio dei lavori di realizzazione fu fatto proprio dall'assessore e vicesindaco Annagrazia Longo: «Sta prendendo forma proprio in questi giorni, il risultato di un altro finanziamento, quello dei giochi inclusivi per bambini disabili in piazza Giovanni Paolo II».

Un contributo che consentirà di rendere ancor più funzionale l'area giochi di piazza Giovanni Paolo II.

Un progetto che va ad unirsi a quello attualmente in fase di esecuzione in località Stazzoni e che punta alla completa riqualificazione delle aree gioco della città fluviale per renderle maggiormente funzionanti, sicure per tutti i fruitori e rispondenti alle esigenze dei più piccoli.