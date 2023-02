I carabinieri del Nas hanno effettuato un'intensa attivitaÌ€ di controllo, su tutto il territorio nazionale, presso gli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. In provincia di Frosinone il Nas ha ispezionato ventidue studi medici, di cui uno è risultato non conforme per inosservanza all'accordo collettivo nazionale. È stata inoltrata segnalazione agli uffici competenti regionali/Asl di Frosinone per carenze igienico-sanitarie, strutturali e per mancanza di informazione circa gli orari di ricevimento e dei medici aderenti all'U.C.P.

I controlli sono proseguiti anche all'interno degli studi medici della provincia di Latina. Il Nas ha ispezionato trentadue studi medici, di cui tre sono risultati non conformi per inosservanza all'accordo collettivo nazionale. Inoltrata segnalazione agli uffici competenti regionali /Asl di Latina per carenze igienico-sanitarie, strutturali e per mancanza di informazione circa gli orari di ricevimento e dei medici aderenti all'U.C.P..