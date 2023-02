Rifiuti a cielo aperto. La bretella Schito-Colle d'Arte, che collega la frazione di Carnello a viale San Domenico, presa di mira da chi non rispetta la raccolta differenziata porta a porta. Basta transitare sulla trafficata strada per imbattersi in buste contenenti rifiuti di ogni genere abbandonate ai lati della carreggiata. Con molta probabilità alcuni automobilisti scellerati non si fermano nemmeno per scaricare l'immondizia ma la gettano dal finestrino mentre passano.

Non solo. Vengono lanciati anche di scarti edili e vecchi pneumatici, sempre nei soliti tratti della strada in questione. Materiali che cadono nelle cunette laterali creando una vera discarica a cielo aperto. Pneumatici e altri scarti ormai seminascosti dalla vegetazione che piano piano sta avvolgendo lo scempio. Uno scarso senso civico che è difficile da contrastare. Gli operatori della società Ambiente e Salute Srl sono impegnati per pulire la città e anche i canali di scolo in periferia, ma davanti a comportamenti del genere risulta difficile correre dietro ai furbetti della differenziata. Sicuramente sarà utile l'installazione delle fototrappole per individuare le targhe delle auto e risalire a questi "delinquenti ambientali". Perché forse è bene ricordare che l'abbandono indiscriminato di rifiuti è un reato punito dalla legge.