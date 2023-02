L'inciviltà regna sovrana. Anche d'inverno, specie con le belle giornate degli ultimi giorni che incoraggiano i pic nic, gente senza scrupoli abbandonano rifiuti in ogni dove, rendendo questi incantevoli luoghi, che ricadono all'interno del Parco regionale dei Monti Simbruini, contigui alla strada che conduce a Vallepietra e alla Cascata di Trevi, una discarica. Si parla tanto di sviluppo turistico, ma senza un controllo capillare del territorio, e magari facendo ricorso anche alla tecnologia (telecamere di sorveglianza), ogni discorso o denuncia resta lettera morta.

Il santuario della Santissima Trinità e la cascata di Trevi sono luoghi frequentatissimi. Quest'anno, poi, sono stati presi d'assalto anche durante l'inverno. È bene ricordare che questo territorio ricade in un'area protetta sottoposta a norme di tutela e chi di competenza dovrebbe farle applicare, altrimenti, senza un capillare controllo, è inutile parlare di parco regionale che, con il suo piano d'assetto, prescrive anche il materiale da utilizzare per gli interventi di manutenzione ordinaria nel centro storico di Trevi, come pure negli altri paesi ricadenti all'interno dell'area protetta.