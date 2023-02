L'Amministrazione Caligiore, con l'obiettivo di restituire dignità alla storica piazza su cui affaccia il palazzo comunale, attraverso un'ordinanza dirigenziale firmata dall'architetto Frank Ruggiero, istituisce il divieto di sosta in piazza Municipio per tutti veicoli. Il divieto avrà durata oraria 0-24, con rimozione forzata, a partire da domani 22 febbraio e resterà in vigore fino a nuova disposizione. Da Palazzo Antonelli spiegano che la decisione è stata presa alla luce dell'accesso e del parcheggio indiscriminato sulla piazza che, oltre a deturpare un luogo storico, sta creando potenziali situazioni di pericolo per i numerosi pedoni che giornalmente la percorrono per recarsi al Comune, nella vicina chiesa di San Giovanni Battista e nel centro storico.

Oltre a questo, il transito delle vetture che parcheggiano nella piazza non permette di conservare integra la pavimentazione dell'area, con conseguenti e continui interventi di manutenzione. Pertanto, verrà istituito su Piazza Municipio il divieto di sosta 0-24 per tutti i veicoli, con zona rimozione. Una deroga è prevista per i carri funebri in occasione della celebrazione di esequie. Verrà anche istituito, alla luce dell'ordinanza n° 122 dell'11 novembre del 2016, in modo permanente il parcheggio "sosta breve" di 30 minuti, lungo lo spazio davanti ai vasi che delimitano la piazza e la conseguente area pedonale.

Il Terzo settore comunale provvederà a installare la prescritta segnaletica stradale, mentre gli agenti della Polizia municipale e delle altre forze dell'ordine saranno incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza del provvedimento sanzionando i trasgressori, a norma di legge. Continua, quindi, l'impegno dell'Amministrazione comunale nel mettere in atto disposizioni che mettano fine al parcheggio selvaggio, che crea problemi alla circolazione oltre che alla sicurezza. L'ordinanza si inserisce in quel progetto di città che tanto sta a cuore al sindaco Roberto Caligiore, teso a valorizzare Ceccano, rendendola attrattiva e al passo con altre città della provincia e del Lazio anche sotto il profilo del decoro urbano.