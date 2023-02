Cassino e comuni limitrofi rimarranno senz'acqua, nella giornata di oggi, dalle 9 alle 18: lo ha comunicato Acea Ato 5 a causa di mancata tensione in arrivo da parte di e-distribuzione all'impianto Zappatine nel comune di Rocca d'Evandro. In particolare le zone interessate sono le seguenti: a Cassino i disagi riguarderanno corso Trieste, località Antridonati, località Cavalle, le località Cesa Martino, Gargano Ricci, Mandrine e Panaccioni, strada Antridonati, strada Casali San Montino insieme a Cavalle, Cesa Martino, strada Cimitero, strada Colle Romano, Strada Fosso Del Ladrone, Gargano Ricci, Guado Del Lupo, Guado Muleto, Strada Mandrine, Maria Cantoni, Mutaro, Palumbo, Provinciale 76, Scafetta, Selvone, Zuppariello, via Appia Nuova, via Biffontaine, via Collecanne, via Collecedro, via Collenuovo, via Giunture, via Mezzanotte, via Palombo, via per Panaccioni, via San Montino, via San Placido, via San Silvestro, via Sant'Apollinare. Nel Comune di Pignataro Interamna sarà coinvolto l'intero territorio comunale come pure nel comune di Rocca d'Evandro, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare mentre a San Vittore del Lazio: zona San Cesareo, Casello A1 (possibili basse pressioni). Il regolare ripristino del servizio è previsto a partire dalle 20.