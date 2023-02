Maxi blitz dei carabinieri con numerose perquisizioni per stanare l'omicida di Thomas Bricca. Ieri mattina, con l'intervento di un elicottero e dei Ris hanno setacciato il territorio di Alatri fino alla zona delle Fraschette. Perquisite le case di alcuni sospettati. L'obiettivo era recuperare l'arma del delitto e lo scooter usato dagli assassini. Un imponente schieramento di militari dell'Arma per cercare di arrivare a quella svolta tanto cercata per assicurare alla giustizia chi ha ucciso il diciannovenne. Tuttavia, nonostante l'intensificarsi dei controlli dopo l'omicidio non si è interrotto il flusso di stupefacenti che alimenta il mercato di Alatri. Sempre aperto il canale che porta a Frosinone tanto che la squadra mobile ha sequestrato oltre cinque chili di cocaina e arrestato un trentenne che ora è in carcere.