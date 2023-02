La città in festa per la signora Geltrude Carcasole, da tutti conosciuta come nonna Tuta, che ieri ha compiuto 100 anni. È nata, infatti, il 19 febbraio del 1923. La signora Geltrude, che abita in via per Frosinone, è stata festeggiata dai figli Teresa e Francesco, dal genero Domenico e dalla nuora Elisa. La signora Geltrude è stata omaggiata anche dai sei nipoti: Tonino, Teresa, Roberto, Eufemia, Andrea e Lara. A completare gli auguri anche i pronipoti Elisa, Diego, Daniele e Jacopo per un traguardo davvero importante come i 100 anni.

Presente nel giorno dei festeggiamenti anche il sindaco Roberto Caligiore il quale ha portato gli auguri a nonna Tuta da parte di tutta la cittadinanza e dell'Amministrazione comunale. Per lei una targa «in occasione della felice ricorrenza». La signora Geltrude nella vita, durante la Seconda Guerra mondiale, ha lavorato presso lo stabilimento Snia di Bosco Faito e poi si è dedicata anima e corpo alla cura della casa e della famiglia. Un giorno speciale per una nonna speciale amata da tutti. Un grande esempio per i suoi familiari e in particolare dai numerosi nipoti che stravedono per lei. Tanti auguri nonna Tuta. Al coro della città si unisce anche la nostra redazione.