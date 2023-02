Prenderanno presto il via i lavori di ampliamento nel cimitero comunale di Caira. A distanza di qualche mesi dalla consegna dei nuovi loculi, il Comune torna quindi a costruire un nuovo lotto nel camposanto della popolosa frazione cassinate. Un intervento necessario, dopo l'esaurimento di tutti i loculi liberi. A comunicare l'importante intervento, è il consigliere comunale Fabio Vizzacchero, a margine della consegna dei lavori di adeguamento, messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idrogeologico sempre nel territorio di Caira. «Ci tengo a dire anche che ai loculi consegnati nei mesi scorsi nel cimitero della nostra frazione, se ne aggiungeranno altri 96 a "cantera", anch'essi di nuova costruzione», scrive in una nota.

«Una metà saranno messi in vendita, altri disponibili a "presenza salma". È di prossima pubblicazione il relativo avviso. Rispondiamo così anche ad una sensibilità della nostra gente rispetto al culto dei morti». L'intervento fa seguito ad altri quattro che hanno interessa tutti i cimiteri della città: San Bartolomeo, Sant'Angelo e proprio Caira. Tutti quasi interamente ultimati. Progetti di allargamento particolarmente richiesti dai cittadini, visto il progressivo esaurirsi dei posti liberi nei vari camposanti. Molte famiglie hanno già acquistato i loculi in costruzione e sono in attesa di prenderne possesso. Per le tempistiche relative all'ultimo intervento su Caira, bisognerà attendere almeno sei mesi. Ma l'intenzione dell'amministrazione è quella di chiudere quanto prima e di rendere disponibili i nuovi loculi.