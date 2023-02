Aquino difende e rilancia le sue "botteghe storiche" dal momento che incarnano un'identità, un patrimonio socio-economico e una ricchezza passata e presente. Ma anche futura. Così il sindaco Libero Mazzaroppi ha sottoscritto il protocollo di intesa con il presidente dell'associazione nazionale Ambulanti-Ugl Ivano Zonetti e il segretario Marrigo Rosato per tutelare le antiche realtà commerciali, compreso il mercato domenicale. Una iniziativa che, nelle intenzioni del primo cittadino, è perfettamente in linea con quelle già intrapreso per il mercato, «in questi giorni infatti si stanno svolgendo i lavori di riqualificazione proprio del nostro mercato».

Ora che le recente legge regionale inquadra la possibilità di valorizzare e salvaguardare anche le botteghe storiche, il Comune di Aquino si è subito mobilitato. «Ce ne sono alcune che superano i 50 anni: questa iniziativa è di assoluta rilevanza e rappresenta un elemento di novità perché nessuno ha mai pensato di intraprendere. Con questo protocollo d'intesa - continua Libero Mazzaroppi - possiamo attrarre, salvaguardare e tutelare queste attività che possono beneficiare anche di finanziamenti in virtù della legge regionale e di un marchio di tutela che verrà loro riconosciuto. Tracciamo una nuova linea, iniziamo una nuova fase attrattiva perché attraverso la salvaguardia del patrimonio delle botteghe, delle attività e soprattutto dei mercati. Grazie a uno studio e a un documento di Costantino Jadecola e all'archivio fotografico dell'amico Camillo Marino abbiamo appurato che lo stesso è nato agli inizi del 1500. Portare avanti quest'opera significa sviluppare a livello socio economico la nostra comunità, renderla maggiormente attrattiva e puntare sulla crescita, in linea con quanto fatto in questi anni». Il riconoscimento della qualifica di bottega, attività, mercato storici, comporterà l'iscrizione, l'attribuzione di un apposito attestato e di un logo della Regione Lazio e permetterà di accedere ai contributi che la Regione mette a disposizione sia dei Comuni che delle attività stesse.