Proclamazione e giuramento del sindaco con consegna della fascia tricolore da parte del primo cittadino Enzo Perciballi, proclamazione dei consiglieri e giuramento del presidente. Con questi passaggi istituzionali, avvenuti nella seconda seduta, il Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi è ora nel pieno dei suoi poteri. Alla cerimonia in aula consiliare erano presenti, fra gli altri, anche il dirigente scolastico professor Giacomo La Montagna, il presidente del Consiglio degli adulti Giacomo Iozzi e l'assessore all'Istruzione, alle Politiche giovanili e alla Cultura, Anna Maria Fratarcangeli.

Questa la composizione dell'Assise: Paniccia Sophie baby sindaco, Ghighi Rafaela vicesindaco, Patrizi Leonardo presidente del Consiglio, Buccitti Elisabetta, Stirpe Chiara, Genovesi Silvia e Cervoni Nicole assessori, Capogna Davide, Botticelli Federico, Amorini Flavio, Micardi Cristian, Berardi Gaia e Fiacchi Donatello consiglieri. Il dirigente scolastico ha messo in evidenza l'importanza del Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi legato all'educazione che nella scuola di Boville occupa un ruolo importantissimo. «Faccio gli auguri per questa nuova avventura. Siate sempre delle menti libere e propositive – ha detto il preside».

Le raccomandazioni dell'assessore Fratarcangeli: «Congratulazioni per il traguardo raggiunto. Due anni fa ai consiglieri che vi hanno preceduto feci un augurio in particolare: quello di lavorare come squadra. Rinnovo questo auspicio. Siate lo specchio di ciò che aspirate a cambiare nel paese in cui vivete. Lavorate con orgoglio. Abbiate rispetto gli uni degli altri senza invidie o competizioni perché non sarà il ruolo a definirvi ma ciò che farete insieme. Tengo particolarmente a questo progetto che giunge a compimento per la seconda volta».

Le parole del sindaco Perciballi: «Mi unisco ai ringraziamenti, soprattutto per aver voluto istituire all'interno della scuola questo Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi». Il primo cittadino ha ringraziato il presidente del Consiglio degli adulti Iozzi, Fratarcangeli in qualità di assessore delegata al ramo e Cervoni. «Grazie anche alla consigliera Stefania Venditti, con la sua presenza abbiamo la rappresentanza della minoranza: una minoranza propositiva». Senza dimenticare «i docenti che hanno seguito il progetto. Abbiamo adeguato il regolamento rendendolo più democratico per garantire la rappresentanza di tutti i plessi». I ringraziamenti anche al presidente del centro anziani Franco Cerquozzi e a quello della Pro loco Alberto Biasini, presenti all'evento.