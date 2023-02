Blitz dei carabinieri ad Alatri. L'attività si sta concentrando in particolare nella zona delle Fraschette anche con l'ausilio di un elicottero. In corso perquisizioni. Blitz scattato in mattinata e tuttora in corso. Dalle prime informazioni, anche se vige il massimo riserbo degli investigatori, si starebbero cercando la pistola utilizzata nell'agguato del 30 gennaio scorso in cui è rimasto vittima il diciannovenne Thomas Bricca e lo scooter utilizzato dai due esecutori per raggiungere la zona del Girone dove si trovava il giovane con alcuni amici.