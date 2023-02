Il corpo senza vita di un cinquantenne, Paolo De Angelis del capoluogo, è stato trovato ieri, poco dopo l'ora di pranzo, nel cortile dell'ex asilo di via Sellari. È giallo. Indagini avviate dalla polizia intervenuta subito dopo la segnalazione. A lanciare l'allarme è stato un clochard, che utilizza come riparo la struttura, ormai fatiscente e abbandonata da anni. Sul posto sono arrivati i poliziotti e il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Tra le prime ipotesi, quella che il cinquantenne possa essere caduto accidentalmente da un muraglione del sovrastante viale Mazzini, precipitando per oltre 15 metri. Ma saranno gli accertamenti a chiarire ogni dubbio. Se si tratti di un malore, di una caduta accidentale o se ci sia altro dietro questa morte si saprà soltanto nelle prossime ore. La notizia della morte di De Angelis ha destato tanto dolore e incredulità. I familiari del frusinate si sono rivolti all'avvocato Luigi Tozzi per la tutela dei propri interessi e per chiedere che venga fatta luce sulla morte del loro caro. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.