Stava tagliando una grossa quercia ed è rimasto ferito dopo essere stato travolto da alcuni rami.

È successo a un sessantanovenne, sabato scorso, in un terreno di proprietà di un amico, in una zona alla periferia della città di Veroli. L'uomo è stato trasportato con un'eliambulanza al policlinico Umberto I di Roma in codice rosso, con un trauma cranico. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre ai medici, sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spresal per tutti gli accertamenti del caso, come da prassi in simili circostanze.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione, il sessantanovenne si trovava in un campo alle prese con il taglio di una quercia, insieme ad un'altra persona, quando durante le operazioni è stato colpito da uno dei rami. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi.

I soccorsi

È arrivato, quindi, il personale medico con un'ambulanza. Ma dopo le prime cure sul posto, i dottori hanno disposto per il sessantanovenne il trasferimento con un'eliambulanza al policlinico "Umberto I" della capitale. L'elicottero dell'Ares 118 è atterrato poco distante dal luogo dove è avvenuto l'incidente. L'uomo ha riportato un trauma cranico e diverse ferite ma, come detto, per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo sono arrivati anche i militari e il personale dello Spresal (Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro) per avviare tutti i rilievi del caso.