Dai banchi dell'opposizione il consigliere di Fratelli d'Italia Federico Altobelli ha presentato al presidente del consiglio comunale Francesco Facchini un'interrogazione urgente rivolta al sindaco Luca Di Stefano. L'oggetto è "Pascolo selvaggio e abusivo in zona Selva".

Nel corpo dell'interrogazione si legge: "Da diverse settimane i residenti del quartiere Selva lamentano ancora una volta un problema legato al pascolo selvaggio di capi di bestiame che sta creando seri danni alle proprietà dei residenti e stante la gravità della situazione il circolo cittadino di Fratelli d'Italia ha preso contatto con la locale stazione dei Carabinieri Forestali e del servizio veterinario della Asl di Frosinone, evidenziando che in zona Selva si sta assistendo ad una sistematica violazione delle norme sul pascolamento. Non è accettabile che l'allevamento avvenga senza la custodia del bestiame che, lasciato allo stato brado, costituisca un pericolo per le colture dei terreni della zona e per la rete viaria provinciale esistente. I residenti, oramai esasperati da questo stato di cose - aggiunge Altobelli - si sentono completamente abbandonati dagli organi amministrativi comunali. La difficile situazione ha di recente provocato anche episodi di cronaca serissimi, che si stigmatizzano e che però, purtroppo, potrebbero ripetersi se non si corre ai ripari".

Il consigliere Altobelli fa riferimento alla mucca di proprietà della famiglia del mandriano Anito, divenuto celebre per i numerosi servizi tv di "Striscia la notizia", uccisa a fucilate nei giorni scorsi. "Chiedo di conoscere se il sindaco sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa - scrive Altobelli nella sua interrogazione - e se non ritenga di intervenire con urgenza per sanare la gravissima situazione determinata dal pascolamento ‘selvaggio' e abusivo e quali iniziative intenda assumere per fornire ai proprietari dei terreni una risposta adeguata ed efficace atta ad eliminare la grave situazione ed i danni causati dal pascolo senza controllo".