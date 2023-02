Tanta paura nel pomeriggio di ieri per un piccolo di 18 mesi trasferito in ospedale a causa dello scontro tra due auto e tutt'ora in osservazione in reparto. Sulla strada via Valle del Garigliano l'incidente tra una Renault e una Fiat per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cassino che sono subito giunte sul posto. Uno scontro culminato con l'ulteriore schianto della prima delle due auto contro una recinzione. A destare timori è stata la presenza del piccolo che è stato subito trasferito al Santa Scolastica per esami ed accertamenti.