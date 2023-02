La splendida location omaggio per la prima coppia che si sposerà al Bosco di Paliano. L'oasi naturalistica inserita nel Monumento naturale Mola di Piscoli e Selva di Paliano è a disposizione per allestire fiabesche cerimonie nuziali. E per la prima prenotazione del 2023 ha deciso di offrire gratuitamente la location per gli sposi che vorranno pronunciare il "sì" in modo romantico, immersi nella natura, sotto quei cerri centenari che furono proprio un dono di nozze.

"Anche quest'anno sarà possibile vivere il giorno più bello immersi nel verde del Bosco di Paliano. E per promuovere il fatidico ‘sì' abbiamo pensato di offrire la location ai primi sposi dell'anno" - spiegano in una nota Claudia e Domitilla Ruffo di Calabria, titolari della meravigliosa tenuta - Il bosco è il luogo ideale per una cerimonia green e sostenibile, anche perché non ci sono limiti di spazio. I desideri degli sposi e la creatività dei wedding planner avranno a disposizione trenta ettari di querce in cui realizzare i propri sogni". L'area è dotata di un ampio parcheggio. Per informazioni si può chiamare il numero 370.1533848 o scrivere alla mail ilboscodipaliano@gmail.com