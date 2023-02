Sono circa ottocento i candidati per il concorsone indetto dal Comune di Sora per ampliare l'organico della polizia locale di sette unità. E anche il Comune di Alatri attingerà dalla graduatoria finale del concorso.

Intanto il comandante della polizia locale, Dino Padovani fa il punto sull'iter che le richieste di partecipazione dovranno seguire. «Il prossimo passo sarà l'acquisizione di tutte le domande presentate per valutarne l'ammissione - spiega Padovani che si è detto orgoglioso di una risposta così numerosa da parte di quanti hanno espresso la volontà di partecipare al concorso - Poi verrà nominata la commissione di cui già è stato posto in essere l'avviso. Successivamente verrà individuata un'area adeguata per svolgere le prove d'esame».

In effetti, quello del luogo in cui svolgere le prove d'esame per così tanti concorrenti è un problema: il Comune non dispone di spazi abbastanza ampi sul suo territorio. I partecipanti dovranno infatti essere distanziati come in tutte le prove d'esame, e per ciascuno occorreranno un banco e una sedia. Probabilmente si valuterà se chiedere la disponibilità di privati della zona a mettere a disposizione strutture che abbiano una capacità sufficiente per accogliere la messe di candidati. Non si esclude che la richiesta possa essere inoltrata al complesso fieristico di San Domenico che potrebbe, come già avvenuto per i seggi elettorali durante il periodo della pandemia, concedere i suoi ampi spazi per lo svolgimento delle prove. La prima dovrebbe tenersi in primavera.

Lo scritto, il colloquio e poi la commissione d'esame stilerà la graduatoria dalla quale verranno assunti a tempo pieno e indeterminato i primi sette classificati. Gli altri a seguire, come detto, potranno essere chiamati dal Comune di Alatri. Un concorso che da tempo il Comune di Sora attendeva di poter bandire per rinforzare l'organico oggi assai ridotto della polizia locale, che svolge quotidianamente una quantità di servizi, dal traffico agli eventi, dalle attività amministrative a quelle sanzionatorie, e che ha bisogno di rinforzi adeguati.