Percorre il vialone industriale che porta allo stabilimento Fca ma qualcosa va storto. L'autoarticolato esce fuori strada e si ribalta. La chiamata ai soccorsi è immediata come pure l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco. Per il conducente solo tanta paura, è illeso. Gli uomini del 115 hanno continuato a lavorare per rimettere in sicurezza la strada.