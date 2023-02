Rifiuti speciali abbandonati nei pressi dell'ex centro commerciale. È quanto scoperto nella giornata di ieri durante i controlli svolti costantemente dal personale dell'Azienda speciale multiservizi di Pontecorvo.

Rifiuti speciali non di natura domenica ma, bensì, industriale. Infatti sono state rinvenute lattine di olio esauste e plastiche industriali. È evidente che qualcuno ha deciso di disfarsi dei rifiuti in modo illecito.

L'area è stata già bonificata grazie all'intervento del personale della municipalizzata di Pontecorvo che si è subito messa al lavoro.

Sul posto per gli opportuni rilievi sono arrivati anche i vigili urbani e i carabinieri forestali della città fluviale. Ora si passa alla fase investigativa, quella in cui si andrà alla ricerca di tutto il materiale disponibile per riuscire a risalire all'identità delle persone che hanno commesso questo illecito.

Intanto, però, arrivano le durissime reazioni da parte della società civile e dell'amministrazione comunale.

In una nota congiunta il sindaco Anselmo Rotondo e l'assessore alla transizione ecologica Katiuscia Mulattieri hanno fortemente contestato quanto è accaduto: «La vergogna è servita. Uno sfregio incommentabile al decoro urbano della nostra città.

Ci consola constatare che quelli abbandonati nottetempo lungo lo stradone che costeggia il centro commerciale siano rifiuti speciali, in particolare lattine di olio esausto e plastiche industriali e non rifiuti domestici. Sul posto sono intervenuti gli addetti della Azienda speciale multiservizi per la bonifica immediata e con loro i vigili urbani e i carabinieri forestali per acquisire elementi utili all'individuazione del responsabile di questo abbandono illegale e selvaggio di rifiuti catalogabili, e ciò rende l'episodio ancora più grave, nella categoria degli speciali e pericolosi. Tuttavia siamo lieti di constatare che episodi così inqualificabili sono intanto sempre più rari e che quando accadono trovano lo sdegno e la condanna unanime da parte della intera comunità cittadina».