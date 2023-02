Crescono gli alloggi studenteschi nella città martire. Ieri, infatti, è uscito un nuovo bando Unicas che mette a disposizione ben 24 posti nel residence Janula, in via del Foro. Un'occasione per portare gli studenti a vivere e ad alloggiare nel pieno centro della città martire. «L'Università di Cassino e del Lazio meridionale, in qualità di soggetto attuatore, indice una selezione per l'assegnazione di 24 posti-alloggio in camera doppia presso la residenza universitaria Janula Residence sita a Cassino», scrive l'Ateneo in una nota.

«L'assegnazione avverrà entro il 28 febbraio». Possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti fino al primo anno fuori corso e frequentanti un corso di laurea (anche interatneo), un corso di laurea magistrale o a ciclo unico, un corso di dottorato di ricerca, ovvero gli studenti stranieri incoming per mobilità internazionale. «I candidati - si legge ancora - devono inoltre soddisfare il requisito della distanza di almeno 30 chilometri dal luogo di residenza alla sede legale dell'Università. Per gli studenti stranieri in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio o del visto di ingresso in Italia, il requisito della distanza si intende comunque soddisfatto. La domanda di partecipazione deve essere compilata online entro e non oltre le ore 12 del 24 febbraio 2023».