L'edificio della ex scuola "Paolini" che si erge sulla Circonvallazione a Ferentino, va messo immediatamente in sicurezza. È inquietante lo scenario di questi giorni.

Sulla cima dello stabile, nel versante posteriore, dove l'altezza del terrazzo è notevole, sono comparse tre sedie, distanti 15-20 metri l'una dall'altra, di quelle dei banchi di scuola, prelevate all'interno delle aule devastate dai vandali, e poggiate proprio sul ciglio del terrazzo dell'edificio senza alcuna protezione.

Va da sé che chiunque abbia deciso di sistemare quelle sedie in quel punto, ha rischiato la vita. Tra l'altro è stato fatto di sicuro di notte, quindi con il buio. Fa rabbrividire la scena guardando all'insù. Ed allora è lecito azzardare alcune ipotesi. Innanzitutto potrebbe trattarsi di giovani che potrebbero avere deciso di spingersi in pericolosi passatempi, se non sfide o scommesse, rischiando la vita, questo è chiaro. Non vorremmo che si abbia a che fare con challenge pericolose divenute virali sui social. Sfide che nascono nella goliardia e superficialità degli adolescenti.

La scena corre anche sui social e qualche cittadina a cui non è passato inosservato il quadro raccapricciante, si dice molto preoccupata. Non si è fatta attendere la reazione di altri cittadini che chiedono la completa messa in sicurezza dell'immobile. Un altro ne chiede l'abbattimento se dovessero tardare i previsti lavori. È noto, infatti, che grazie ai fondi del Pnrr, per un intervento da 7 milioni di euro, l'imponente edificio, dovrebbe tornare ad accogliere i banchi di una scuola superiore. La Provincia ha presentato il progetto alla Regione Lazio risultato primo in graduatoria. Il problema restano i tempi, come accade per qualsiasi progetto o cantiere. Intanto però, in considerazione del pericolo in atto, intervengano le autorità cittadine per scongiurare eventi drammatici.