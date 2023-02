Arrestati due giovani per spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di un servizio specifico finalizzato alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, gli agenti della polizia durante un posto di blocco hanno intimato l'alt a una Fiat Doblò. Il conducente, alla vista della pattuglia, improvvisamente ha accelerato la marcia effettuando pericolose manovre di sorpasso. Il veicolo è stato fermato subito dopo.

A seguito di un controllo i due sono stati identificati. Un ex meccanico disoccupato di 28 anni e un uomo di 33 anni con precedenti di polizia, anche legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno del veicolo è stato trovato un grosso involucro in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di oltre 200 grammi.

Successivamente i due uomini sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari. Uno degli arrestati, dai successivi accertamenti, è risultato titolare di porto d'armi e possessore di due fucili e una pistola, armi che sono state ritirate e sottoposte a sequestro amministrativo, per procedere alla successiva istruttoria, necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della licenza di polizia e procedere, nel caso, al ritiro della stessa.