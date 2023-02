Quarantadue anni di storia e duecento dipendenti: l'azienda De Vellis Traslochi e Trasporti ha accolto questa mattina il questore Domenico Condello, nella sede di via delle Industrie. «La Ciociaria vive grazie a realtà imprenditoriali come la vostra», ha esordito così il questore apprezzando il buon lavoro messo in campo dall'imprenditore Ennio De Vellis e da suo figlio Christian, che nell'azienda ricopre il ruolo di direttore.