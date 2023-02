Riaperta la farmacia comunale dopo oltre un anno. Ieri il taglio del nastro inaugurale dei locali ristrutturati di via Alfieri. Presenti il sindaco Marco Galli, il suo vice Vincenzo Cacciarella, il direttore generale della Asl Angelo Aliquò, la neo eletta consigliera regionale Sara Battisti, la dottoressa Margherita Di Fazio, la responsabile dell'ufficio tecnico Emanuela Valentini, gli amministratori e tanti cittadini, tutti soddisfatti per la riapertura della farmacia rinnovata, più moderna e accogliente.

A sbloccare la riapertura l'atteso e ultimo parere della Asl acquisito due giorni fa a seguito del sopralluogo disposto dal direttore generale e che ha avuto esito positivo. Si chiude così una vicenda finita ormai da tempo al centro del dibattito fra maggioranza e minoranze consiliari, la prima fermamente convinta della necessità di mantenere pubblico il servizio, seppure con un input di rinnovamento, le seconde critiche per i tempi biblici del cantiere e le conseguenze derivanti dalla prolungata chiusura.

I locali della farmacia sono stati sistemati e riorganizzati, gli impianti rifatti, gli antichi mobili ristrutturati.

Soddisfatto dell'obiettivo raggiunto il vice sindaco Cacciarella, che ha commentato: «Abbiamo scongiurato il rischio di vendita ed esternalizzazione della farmacia, il servizio resta pubblico. Sono orgoglioso di questo risultato che dedico a tutti coloro che hanno sostenuto questa battaglia». Il direttore generale Aliquò ha definito coraggiosa l'amministrazione comunale per aver deciso di mantenere pubblica la gestione dell'importante servizio e ha annunciato l'imminente inizio dei lavori per la realizzazione della casa comunità hub, spiegando come presto il cittadino malato sarà preso in carico dal servizio sanitario e seguito fino alla guarigione e oltre in caso di patologia cronica.

Anche la confermata consigliera regionale Sara Battisti si è complimentata con l'amministrazione comunale per l'importante risultato raggiunto. Il sindaco Galli ha concluso riconoscendo l'efficace lavoro svolto dal suo vice Cacciarella sul caso della farmacia e sottolineando l'importanza della sinergia tra Comune, Asl e Regione.