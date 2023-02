Inaugurato il ponticello ristrutturato di accesso ai giardinetti retrostanti la casa del vescovo, in piazza Santo Padre Pio, che mette in connessione via Selva Piana con via Monti Lepini. «Era un impegno che avevamo preso, e come tutti gli impegni cerchiamo di mantenere la parola data – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – e oggi inauguriamo la ristrutturazione di questo ponte, di un quartiere particolarmente importante a cui noi teniamo molto, che è Selva Piana. Un ponte particolarmente frequentato dai lavoratori, ma anche da persone che vogliono fare una passeggiata. Ristrutturato con tutti gli ultimi criteri di sostenibilità, sarà fruito da tanta gente, e di questo andiamo particolarmente orgogliosi e ci fa tanto piacere».

«È stato completamente abbattuto il ponticello vecchio, che era crollato ed era stato chiuso per evitare che le persone cadessero, quindi qui non si poteva più passare, e chi scendeva dalla zona Monti Lepini aveva difficoltà a raggiungere l'area mercatale. Il ponticello è stato abbattuto, ed è stato creato un nuovo ponte, con la passerella a mano in alluminio» ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi.

La ditta che si è occupata del rifacimento è la "Seico", una cooperativa formata da poco, il cui responsabile tecnico d'impresa Luigi Veronesi di Boville Ernica, ha spiegato che è stato usato «il castagno nostrano, perché è un legno più resistente alle intemperie. La parte del tavolato sul ponte l'abbiamo lavorata con la falegnameria Tagliaferri di Torrice, e abbiamo fatto l'antisdrucciolo per evitare che le persone che passano, soprattutto gli anziani, scivolino. È legno massello, e le pedane sono state messe distanziate». Il geometra Salvatore Cirillo ha descritto questa passerella «di circa sei metri e cinquanta di lunghezza, che a causa delle intemperie era risultata proprio inagibile, e l'abbiamo ristrutturata totalmente con gli stessi materiali e le stesse dimensioni di quella già preesistente. Questa passerella funge da doppio collegamento». Presente anche il consigliere Corrado Renzi.