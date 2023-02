Traffico paralizzato nel cuore di Sora per un incidente tra un bus ed un'auto. Il sinistro si è verificato in via Napoli. L'autobus della Cotral era diretto a Roma Anagnina. L'impatto è avvenuto tra il bus ed una Fiat Punto guidata da un anziano. Il traffico è stato deviato, data la lunga fila creatasi per permettere le manovre di rimozione dei mezzi. Oggi a Sora è anche giorno di mercato settimanale.