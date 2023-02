Sono stati celebrati ieri pomeriggio, nella chiesa della Madonna della Speranza, i funerali di Roberto Di Pofi, consigliere comunale e presidente del circolo civico di Fratelli d'Italia, morto a soli 48 anni. Di Pofi da qualche tempo soffriva per una forte bronchite per la quale era ricoverato al "San Camillo". Le sue condizioni però si sono aggravate e il consigliere si è spento lunedì nella Capitale.

Lascia la compagna, un figlio e una famiglia distrutta dal dolore. Il neo-consigliere regionale Daniele Maura, suo compagno di scuola, ha espresso profonda costernazione per la scomparsa dell'amico: «L'ho visto l'ultima volta circa un mese fa - dice Maura - quando mi portò i moduli dei tesseramenti di FdI. Poi l'ho sentito qualche giorno fa per chiedergli dei rappresentanti di lista. Mi ha risposto che era in ospedale per controlli. Purtroppo, ci ha lasciati proprio il giorno della mia vittoria».