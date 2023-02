L'Amministrazione D'Ovidio valuta l'opportunità di aderire al progetto "Salvaguardia, valorizzazione e miglioramento sismico dei centri storici", promosso da "Anci Comunicare" e finalizzato alla realizzazione di interventi per il miglioramento sismico delle abilitazioni nei centri e borghi storici.

Gli obiettivi del progetto sono il miglioramento della sicurezza delle case e il rafforzamento della loro staticità. Il piano è promosso da "Anci Comunicare" in collaborazione con l'Università Roma Tre, l'Università dell'Aquila e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con il patrocinio non oneroso di Anci e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il progetto prevede tre fasi: si parte dalla diagnostica della struttura, si progettano azioni per migliorare la staticità dell'immobile impiegando tecnologie altamente innovative, infine si arriva al monitoraggio costante attraverso l'installazione di uno strumento che, attraverso sensori, acquisisce i dati e li trasmette a un'unità centrale attiva H24. Il Comune potrebbe abbracciare tranquillamente il progetto coerentemente con il regolamento approvato relativo all'acquisizione del patrimonio municipale, alla riqualificazione e riuso, di edifici e siti abbandonati sul territorio per favorirne il ripopolamento e mettere in moto le dinamiche socio-economiche fondate sul recupero dell'artigianato, sul turismo e sullo sviluppo delle attività. Tutto questo favorendo il restauro delle unità immobiliari.

Inoltre, è in atto la ricognizione degli immobili in stato di abbandono, propedeutica all'acquisizione degli stessi al patrimonio comunale. La realizzazione del progetto promosso dal "Anci Comunicare" garantirebbe a Pastena di raggiungere svariati obiettivi: la tutela del patrimonio storico-artistico, la riqualificazione e messa in sicurezza degli immobili, l'installazione e manutenzione con controllo continuo dello stato dell'opera, il rilancio turistico-economico, la salvaguardia delle tradizioni locali e la rinascita del centro storico.