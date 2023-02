Caso Gloria Pompili, via al processo per l'assistente sociale del Comune di Frosinone. La donna, 72 anni, deve rispondere dell'accusa di omessa denuncia di incaricato di pubblico servizio. L'inchiesta è nata sulla base di quanto emerso durante il processo dell'omicidio di Gloria Pompili (ormai definito in Cassazione).

Nel processo, infatti, i giudici avevano fortemente stigmatizzato, nelle motivazioni delle sentenze di condanna, il lavoro dei servizi sociali frusinati. L'assistente sociale S.N., difesa dall'avvocato Pierpaolo Incitti, è imputata perché «nella sua qualità di assistente sociale del Comune di Frosinone che aveva in carico il nucleo familiare di Gloria Pompili e dei figli minori», all'epoca dei fatti di 2 e 5 anni, ometteva di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di maltrattamento in famiglia subiti dalla Pompili e dai minori e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in danno della Pompili dei quali era venuta a conoscenza nell'esercizio e a causa del servizio». I fatti contestati dalla procura frusinate vanno dall'inizio del 2016 fino all'agosto dell'anno successivo, quando Gloria fu ammazzata di botte, in una piazzola di sosta, a Prossedi, al ritorno in Ciociaria.

Alla prima udienza, celebratasi davanti al giudice monocratico Francesca Proietti, si sono costituiti parte civile gli avvocati Luigi Tozzi e Marco Maietta per conto della madre e del fratello di Gloria. Sono state ammesse le prove e le liste dei testimoni, quindi è stato calendarizzato il processo con l'audizione dei primi testi al 6 giugno. I giudici della Corte di Cassazione nel confermare la condanna definitiva a venti anni per Loide Del Prete, zia della vittima, e del convivente di Loide, Saad Mohamed Elesh Salem, accusati di aver ucciso, in conseguenza delle botte subite, la ventitreenne Gloria, davanti ai figli, nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2017, scrivevano di una morte «provocata a seguito della situazione gravissima in cui versava» Gloria. E «dovuta alle selvagge e durature vessazioni a cui la donna è stata sottoposta».

Il coinvolgimento dei servizi sociali emerge dalle motivazioni della Corte d'Assise d'appello di Roma: «quanto ai servizi sociali di Frosinone a dir poco impressionanti risultano le dichiarazioni rese dall'assistente sociale che avrebbe dovuto occuparsi del benessere dei figli minori della parte offesa da cui emerge "che, in realtà, i servizi sociali hanno garantito solo una loro presenza formale, accettando e consentendo una situazione intollerabile di devastazione di una giovane ragazza e di inflizione di maltrattamenti e traumi a due bambini piccoli". Ebbene la "tolleranza" accordata dai servizi sociali, unitamente all'incapacità di altri soggetti vicini a Gloria di intervenire "hanno naturalmente accresciuto la forza violenta e minacciosa dei due imputati, non avendo Gloria alcuna possibilità di difesa dalla loro azione, vista l'inerzia di tutti coloro che la circondavano, anche di chi per ruolo istituzionale o familiare sarebbe dovuto intervenire"».

Sull'attività di prostituzione, i giudici evidenziavano che quanto Gloria «riceveva i clienti, l'imputata (Loide Del Prete, ndr) "si occupava" dei bambini... oppure mettendoli in una cesta appesa al balcone. Peraltro tale inquietante prassi, notata dalla moglie del proprietario dell'abitazione veniva riferita dalla stessa ai servizi sociali del Comune di Frosinone, i quali ciononostante non intervenivano (l'assistente sociale con cui aveva parlato la donna si limitava a risponderle "fai una foto e portala")».