Lavori in vista a Carnello. Una notizia a lungo attesa dagli abitanti della popolosa frazione alle prese con una rete stradale disastrata. Il presidente del comitato di quartiere, Renato Tersigni, ringrazia il sindaco Luca Di Stefano per l'interesse mostrato per la zona. Insieme al primo cittadino, nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo lungo le strade che saranno interessate dai lavori.

«Lunedì abbiamo fatto l'ultimo sopralluogo a Carnello, dove partirà l'intervento di bitumatura di alcune strade - ha spiegato Di Stefano - I lavori sono previsti in via Pagnanelli, in via Scignatti e anche in via Case Magnone. La bitumatura partirà da via Trecce fino a Carnello». Non solo asfalto, però. A Carnello tutti si aspettano la sistemazione del ponte di piazza Marco Tullio Cicerone, anche questo ridotto male, stretto e pericoloso. «Anche per il ponte partiranno i lavori», ha assicurato il sindaco.

Il presidente del comitato di quartiere non nasconde la sua soddisfazione per l'annuncio dei lavori e per aver instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale. «Il sopralluogo non era programmato - dice Tersigni - E mi rende ancora più onorato il fatto di essere stato informato, come rappresentante dei cittadini, che in estate partiranno i lavori su una strada da tempo disseminata di buche e che tante lamentele ha prodotto in questi anni da parte di chi ci abita ed è costretto a percorrerla tutti i giorni. In termini di sicurezza, ci sentiamo più tranquilli visto che sarà posato il nuovo asfalto dal centro del quartiere fino al passaggio a livello. Ringrazio l'amministrazione comunale che non ci fa sentire dimenticati, ci fa sentire parte della comunità non solo quando si devono pagare i tributi o si va a votare. Così - conclude Tersigni - anche noi di Carnello avremo sia la strada principale, ma anche altre strade secondarie, finalmente più decenti e sicure».