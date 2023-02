Da alcuni giorni, nottetempo, il quartiere di Pontegrande a Ferentino è in balìa dei ladri e dei vandali.

Cresce la preoccupazione dei residenti, mentre il presidente del comitato zonale Mauro Bonacquisti ha denunciato ai carabinieri ciò che si sta verificando e richiesto un incontro con il commissario prefettizio che si è insediato nel Comune. Un primo raid c'era stato tra sabato e domenica: furti in abitazione, veicoli in sosta danneggiati e danni nel parco giochi del quartiere.

Nella notte tra lunedì e martedì c'è stata una nuova incursione nel parco inclusivo. Gli ignoti che domenica avevano decapitato diverse lanterne del parco, ieri notte hanno completato l'opera, addirittura scaraventando giù alcuni lampioni. L'impianto d'illuminazione è fuori servizio e l'area verde è al buio. Il presidente Bonacquisti aveva già denunciato alle forze dell'ordine i primi scempi, ieri mattina si è recato di nuovo nella caserma cittadina dell'Arma dei carabinieri ed ha sporto denuncia contro ignoti.

I teppisti non solo hanno abbattuto lampioni, ma hanno devastato anche i locali rimessa di materiali, danneggiato un trattore tagliaerba del comitato, hanno trafugato due stufe per il riscaldamento, materiale sportivo e da gioco. Dal momento che ci sono pali con i fili elettrici scoperti, seppure imbustati, e rappresentano un pericolo per i fruitori del parco, Bonacquisti ha sollecitato l'ufficio tecnico municipale ad intervenire con urgenza. Il comitato ha proposto l'installazione immediata delle telecamere di videosorveglianza e ha suggerito la chiusura notturna del parco giochi mediante cancellate.

Le azioni teppistiche sono oggetto di indagini da parte dei carabinieri che stanno vagliando anche i due furti consumati lo scorso weekend in altrettanti alloggi del quartiere, "alleggeriti" dei soldi e di oggetti in oro. Naturalmente i numerosi residenti del quartiere sono preoccupati per gli ultimi accadimenti delinquenziali e reclamano più controlli delle forze dell'ordine specialmente in orario notturno.