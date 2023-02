Rubinetti a secco domani dalle 13 alle 19 per manutenzione programmata sulla rete idrica in via Abate Aligerno. Acea fa sapere che l'interruzione del flusso idrico riguarderà diverse zone.

L'elenco delle zone

Ecco quali sono le zone interessate dalla sospensione del flusso idrico: corso della Repubblica, piazza Labriola, piazza Alcide De Gasperi, piazza Guglielmo Marconi, piazza San Giovanni, piazza XIV Febbraio, via Abate Aligerno, via Abate Desiderio, via Bari, via Benedetto Croce, via Degli Eroi, via Del Tribunale, via Domenico Cimarosa, via Enrico De Nicola, via G. Donizetti, via Giallonardi. Ancora: via Gioacchino Rossini, via Giuseppe Verdi, via Guglielmo Marconi, via Lombardia, via Luca Giordano, via Luigi Tosti, via M. Mazzaroppi, via Marsella, via Falese, via Secondino Pagano, via Tichy, via Tommaso Piano, via Torino, via Vincenzo Bellini, via XX Settembre, via Zamosch. Il regolare ripristino dell'acqua, dopo l'intervento - fanno sapere i tecnici - è previsto a partire dalle 19. Acea Ato5 si scusa per i disagi.