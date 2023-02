Una domenica sera di metà febbraio che ha rischiato di avere risvolti ancora più gravi. Fuoco appiccato all'auto di un imprenditore di Ceccano. È successo poco dopo le 22. La macchina, un'Audi A4, era parcheggiata nel cortile dell'abitazione. Danneggiato anche il portico.

Indagano i carabinieri ai quali è stata presentata denuncia contro ignoti.

È caccia all'uomo. D'ausilio potrebbero essere anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La ricostruzione

Un incendio doloso è divampato l'altro ieri sera alla periferia di Ceccano. Le fiamme si sono sprigionate da una macchina di proprietà di un imprenditore di mezza età. Qualcuno si è intrufolato nel cortile della sua abitazione, dove era parcheggiato il veicolo, e ha gettato liquido infiammabile sul mezzo. A lanciare l'allarme è stato il proprietario che era con la famiglia all'interno della abitazione. Uscito all'esterno, dopo aver sentito rumori e l'odore del fumo, si è trovato le fiamme che avevano già avvolto la macchina.

Immediatamente sono stati contattati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i pompieri che hanno domato l'incendio, che ha interessato anche il portico, e messo in sicurezza l'area. Sono intervenuti, inoltre, i carabinieri per avviare tutti gli accertamenti del caso.

Il proprietario e i suoi familiari non avrebbe mai avuto minacce e non sarebbero mai state vittime di atti intimidatori o di vendette e quanto accaduto li ha lasciati davvero increduli e non riescono a spiegarsi cosa possa aver spinto qualcuno a compiere un simile gesto, non avendo appunto nemici. Su quanto accaduto, come detto, indagano i militari.

D'ausilio potrebbero essere anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza.