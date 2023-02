In giro per la città sul monopattino per consegnare cocaina ai clienti di turno. Teneva la droga negli involucri di plastica che contengono la sorpresa degli ovetti di cioccolato e la consegnava a domicilio.

I carabinieri lo tenevano d'occhio da un po' e lo scorso fine settimana lo hanno incastrato. Si tratta di D. P. 22 anni, di origini campane, che i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Sora in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Casalvieri e Alvito hanno arrestato.

Il giovane è stato fermato in serata da due pattuglie di carabinieri in borghese mentre iniziava il giro di consegne di cocaina a bordo del suo monopattino. Sul posto è giunta anche una pattuglia con autovettura istituzionale e personale in uniforme. Da una prima perquisizione sono saltate fuori due dosi di cocaina. Lui ha prima provato a disfarsi della droga, poi ha provato a giustificarne il possesso dichiarando che fosse per uso personale.

A quel punto i carabinieri si sono recati nella casa in cui risiede e qui, in una stanza, nascosta dietro una paratia appositamente creata, è stata trovata una scatola di plastica con all'interno altre 31 dosi già confezionate, pronte per essere spacciate. Il peso complessivo della droga sequestrata è di circa 16 grammi. Nell'appartamento c'erano anche 2.500 euro in banconote da 50, 20 e 10 euro, ritenuti dagli inquirenti frutto della droga venduta in precedenza, e alcuni cellulari di ultima generazione. Tra il materiale di confezionamento delle dosi sequestrato dai militari dell'Arma altre sei custodie di plastica utilizzate per le consegne.

L'arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino per l'udienza di convalida che sarà fissata per i prossimi giorni. Fino ad allora il ventiduenne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti dovrà rimanere agli arresti domiciliari.