Lascia l'auto in sosta nel parcheggio adiacente al centro sportivo e gli spaccano il vetro del finestrino anteriore sinistro.

Amara la sorpresa per l'uomo che ha trovato in frantumi il finestrino della sua vettura, probabilmente un atto vandalico visto nell'auto non c'era nulla da rubare.

Purtroppo l'area non è videosorveglianza per cui non sarà semplice rintracciare il o i responsabili. Incomprensibile lo spirito di distruzione che anima gli incivili. Potrebbe essersi trattato anche di una "bravata" di pessimo gusto e che costerà cara al malcapitato automobilista. Di questi tempi mettere mano al portafoglio per riparare un simile danno è pesante, specie se si tratta di un grave imprevisto non accaduto accidentalmente, ma per assurdo vandalismo.

Forse un sistema di videosorveglianza si dovrebbe installare nelle aree sportive frequentate, anche considerazione del fatto che ci sono minori, c'è movimento, per cui il controllo è utile. Seppure sporadicamente, atti come questo si registrano sul territorio con ignoti che danneggiano beni pubblici e privati e che quasi mai si riesce ad individuare. Di qui l'utilità delle telecamere che contribuiscono al controllo del territorio.