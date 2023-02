Palermo-Frosinone non sarà mai una partita banale. In Sicilia c'è grande attesa per una sfida divenuta incandescente ai tempi dei play-off del 2018 per la promozione in serie A e della scena, tanto contestata in Sicilia, del lancio dei palloni in campo.

Ecco allora, così come successo nel match d'andata, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha incluso l'incontro tra quelli «caratterizzati da profili di rischio per ragioni contingenti di ordine e sicurezza pubblica non riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie». Ragion per cui l'Osservatorio suggerisce l'adozione, in sede di Gos, di una serie di misure.

Ovvero la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Frosinone esclusivamente nel settore ospiti e «solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva "Frosinone calcio", nel limite della capienza stabilita dalla questura di Palermo». In condizioni normali, il settore ospite ha, comunque, una capienza di 1.300 posti. Sarà richiesto un adeguato servizio di steward e il rafforzamento dei servizi di filtraggio e prefiltraggio.

L'incontro di andata aveva avuto uno strascico giudiziario: un tifoso siciliano è stato denunciato dalla questura di Frosinone per aver cercato di introdurre dei fumogeni all'interno dell'impianto sportivo. Per lui è scattato il daspo. Mentre per altri due, dei circa 700 supporter giunti allo Stirpe a sostenere i rosanero, che, nel corso della partita di settembre, avevano acceso e lanciato fumogeni verso il campo, è stato emesso un daspo di 5 e 3 anni. A settembre, inoltre, come segno di protesta goliardica per il caso dei palloni lanciati in campo nel 2018 (dalle tribune ma anche dalla panchina giallazzurra) durante il match di play-off che decretò la seconda promozione in serie A dei canarini c'era stato un lancio di palloncini dal settore ospiti con breve interruzione della partita.

A Palermo in virtù proprio del precedente del 2018, culminato oltre che con la promozione dei ciociari con una lunga serie di ricorsi ai tribunali sportivi e amministrativi dei siciliani (ma anche con tre tifosi canarini denunciati, 11 daspo e due giornate di squalifica per lo Stirpe), la gara è particolarmente attesa. Tanto più con il Frosinone primo in classifica e lanciatissimo.