È passata nella vita di tante persone come un angelo d'amore. "Nonna" Marcella Di Leonardo non era semplicemente una verolana: era "la" verolana, che conosceva tutti e che tutti conoscevano. Ultras del Basket Veroli, di cui non perdeva una partita, in casa e fuori; nonna vigile, solerte guardiana dei bambini delle scuole elementari; decana delle confraternite verolane, verso le quali prestava il suo servizio in umiltà e semplicità di cuore; consigliera di chi era nel dubbio, custode di segreti, grillo parlante sulla spalla di tanti nipoti acquisiti e biricchini che spesso, con le giuste parole, riportava sulla retta via.

Originaria di Alfedena, andava fiera di aver intrecciato le sue origini abruzzesi con la città di Veroli, che amava e per la quale si è spesa fino a che le forze non l'hanno abbandonata. Innumerevoli le opere di carità cui, spesso nel silenzio, si è dedicata. Devota del Miracolo Eucaristico di Sant'Erasmo, era di concreto sostegno nel mantenere il decoro e la cura della omonima Basilica.

Non meno rilevante il suo impegno civico, soprattutto nel favorire il tradizionale rinnovo dei patti tra Veroli ed Alfedena, ma anche come cittadina concretamente attiva all'interno di varie associazioni, sempre in prima linea nel prestare il proprio lavoro e la propria opera meritoria. Il cordoglio è unanime e oggi tutta Veroli piange una figlia amata che è stata un esempio, un'ispirazione ed un porto sicuro per tanti. Una vita vissuta tra gioie e dolori, sempre con coraggio, determinazione e, soprattutto, con un sorriso per chiunque la incontrasse sul suo cammino.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 15.00 nella Basilica di Sant'Erasmo.