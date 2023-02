Incendio di una canna fumaria in corso Trieste a Sant'Angelo. Attimi di paura per i residenti ma per fortuna l'immediato intervento dei vigili del fuoco di Cassino ha evitato il peggio. Nessun ferito. I lavori di spegnimento sono andati avanti a lungo per consentire il ripristino della normalità. Sul posto anche la polizia provinciale.