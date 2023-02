Delusioni in amore, amicizia e lavoro. In preda alla disperazione ha appiccato il fuoco nella stanza di un Bed and Breakfast di Valmontone, dove alloggiava da qualche giorno. Poi ha chiuso la porta ed è andata via. Si è diretta nella caserma dei carabinieri di Colleferro e si è autodenunciata. Arrestata per incendio doloso una quarantacinquenne polacca, molto conosciuta a Frosinone dove ha lavorato e vissuto per anni.

Proprio dal capoluogo ciociaro sarebbe "fuggita" per le troppe delusioni fino a compiere il gesto che avrebbe potuto provocare conseguenze, molto più gravi. Per fortuna non c'era nessuno nell'altro monolocale danneggiato insieme alla stanza abbandonata dalla donna dopo aver appiccato il fuoco. Per la quarantacinquenne si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia.

La ricostruzione

Erano circa le 2 della notte tra venerdì e sabato quando la donna ha dato fuoco alla stanza di B&B di Valmontone. Ha poi chiuso la porta ed è andata via. Nel frattempo la stanza si è riempita di fumo e le fiamme hanno preso il sopravvento. La stanza è stata completamente distrutta, con il fumo che ha invaso tutto il piano, danneggiando anche un altro monolocale nel quale, fortunatamente, non dormiva nessuno. La quarantacinquenne si è diretta a Colleferro, ha raggiunto la caserma e ha raccontato tutto ai militari. Subito è stato lanciato l'allarme dai carabinieri ai vigili del fuoco e una pattuglia ha raggiunto la struttura.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del locale distaccamento che hanno spento le fiamme: completamente distrutte la camera dove alloggiava e il bagno annesso. Agli uomini coordinati dal capitano Tommaso De Lisa la donna ha raccontato di aver compiuto il gesto per disperazione. Ha lavorato e vissuto per lungo tempo a Frosinone, ha avuto alcune relazioni finite male. Troppe delusioni d'amore, tra cui una storia durata anni con un imprenditore. Abbandonata anche dagli amici e mesi fa ha perso pure il lavoro. Lavorava in uno studio medico.

La donna è stata tradotta nel carcere femminile di Rebibbia, accusata di incendio doloso.